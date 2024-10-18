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Каждая шестая квартира в продаже в Москве — премиальная

Tekta Group: премиальное жилье заняло 16% предложения в Москве в июле-сентябре

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По итогам третьего квартала 2024 года объем предложения жилья премиум-класса в «старой» Москве достиг 470 тыс. кв. м. Это 16% от общего среднемесячного объема предложения в 2,9 млн кв. м. К таким выводам пришли аналитики девелоперской компании Tekta Group. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Показатель достиг максимума в сентябре, когда доля премиального жилья составила 17% от предложения (509 тыс. кв. м). В начале осени объем премиальных объектов увеличился на 1,6% по сравнению с августом и на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля бизнес-класса также выросла за год с 49 до 51%.

Рост доли премиум-класса связан с увеличением объема первичного рынка жилья. Он вырос на 9,7% за год. За последний месяц рост составил 1,7%. Эксперты объяснили тенденцию повышенным спросом жителей столицы на высококачественное жилье.

По словам коммерческого директора Tekta Group Елизаветы Севастьяновой, в премиальном сегменте также наблюдается увеличение средней площади квартир, что говорит о готовности покупателей инвестировать в улучшение условий проживания. За год средняя площадь лота в премиум-классе выросла на 3,5% и составила 109,7 кв. м.

В бизнес-классе ситуация обратная — средняя площадь квартир сократилась на 3,9%: с 62,1 кв. м до 59,6 кв. м. Причина этого — ограниченная покупательская способность и усложнение доступа к ипотечному кредитованию. По мнению экспертов, покупатели стали более прагматично подходить к выбору жилья и предпочитают избегать лишних, нефункциональных метров. Например, вместо гардеробных все чаще выбирают кладовые помещения на этаже или в подземном паркинге, которые обходятся гораздо дешевле.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее сообщалось, что половина владельцев премиум-жилья в  России хотят в  доме дворецкого.

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