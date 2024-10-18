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Российский бизнес нарастил долг по кредитам

ЦБ: долг российского бизнеса по кредитам вырос более чем на 20% за год

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На начало сентября 2024 года задолженность российского бизнеса по кредитам в Центральном федеральном округе (ЦФО) достигла 38,2 трлн рублей (+21,5% за год). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО.

Рост кредитного портфеля был зафиксирован в большинстве отраслей. Наибольший прирост показали предприятия транспорта и связи (+58,8% за год), строительства (+43,7%), а также оптовой и розничной торговли (+22,4%).

Среди регионов ЦФО наиболее значительное увеличение задолженности бизнеса по кредитам наблюдалось в Смоленской (+48,0%), Ивановской (+29,1%) и Московской (+24,5%) областях.

В августе 2024 года российские банки выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ЦФО кредиты на сумму 4,7 трлн рублей, что на 21,9% больше по сравнению с августом 2023 года. Основная доля кредитов пришлась на обрабатывающую промышленность, торговлю, транспорт и связь, а также операции с недвижимостью.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) привлекли в августе 2024 года кредиты на 526 млрд рублей, что на 27,5% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом кредитный портфель МСП за год вырос на 35,6% и составил на 1 сентября 2024 года 6,3 трлн рублей.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Вслед за этим выросли кредитные ставки, в том числе для бизнеса. По данным ЦБ, на октябрь 2024 года средняя рыночная ставка по кредитам для бизнеса в России составляет около 16-18% годовых. Ставки варьируются в зависимости от срока кредитования: краткосрочные кредиты (до 1 года) могут быть выше, до 18-23%, тогда как долгосрочные кредиты (свыше 1 года) находятся в диапазоне 13-17%.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил повышение ключевой ставки до 25%.

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