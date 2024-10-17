Основательница Wildberries призналась, что сталкивалась с абьюзом в семье

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким в ходе своего выступления на Центральноазиатском женском форуме BeWoman рассказала, что в семейной жизни с Владиславом Бакальчуком сталкивалась с абьюзом.

На вопрос модератора мероприятия, как основательница Wildberries чувствует себя после возвращения девичьей фамилии, Ким отметила, что как будто «сбросила с себя какие-то оковы».

«Они мне говорят (родственники, друзья. — «Газета.Ru»), помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить», — поделилась Ким.

Она указала на выносливость «на уровне ДНК», отвечая на вопрос, как она могла так долго терпеть притеснения в семье. Вместе с тем Ким назвала залогом успешных и крепких отношений в семье равноправие.

До этого предприниматель, сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал в своем Telegram-канале о предварительном судебном заседании по иску его бывшей жены Татьяны Ким о расторжении брака.

Ранее основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в подготовке провокаций.