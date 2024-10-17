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Валдис Пельш заработал миллионы на документальных фильмах

«Страсти»: бизнес Валдиса Пельша принес ему 3,1 млн рублей прибыли

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Пресс-служба Первого канала

Телеведущий Валдис Пельш на бизнесе смог заработать за прошлый год около 3,1 млн руб. Об этом сообщает издание «Страсти» .

Его компания ООО «РД Студия», специализирующаяся на производстве документальных фильмов, в 2023 году заработала 21,1 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия составила 3,1 млн рублей. Однако не обошлось без финансовых затруднений. По данным на 10 августа 2024 года, у ООО «РД Студия» образовалась задолженность по НДФЛ в размере 32 тыс. рублей.

Помимо «РД Студия», Пельш владеет еще одной компанией — ООО «Документалист», также занимающейся созданием документальных фильмов.

До этого стало известно, что Шура, артист 90-х годов, не только сумел восстановить свою карьеру, но и значительно повысил свои гонорары благодаря возвращению на большую сцену. Ранее он выступал за суммы в пределах 150–300 тысяч рублей, однако в последние годы его гонорары выросли до 2–2,5 миллиона рублей за концерт, что связано с его возросшей популярностью.

Ранее экс-директор Киркорова раскрыл многомилионный гонорар Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

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