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В МВФ указали на замедление глобальной инфляции

МВФ: уровень глобальной инфляции серьезно сокращается

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Yuri Gripas/Reuters

Глобальная инфляция существенно замедляется, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова приводит ТАСС.

«Большая волна глобальной инфляции отступает. Сочетание решительных мер денежно-кредитной политики, ослабления ограничений в цепочке поставок и снижения цен на продовольствие и энергоносители возвращает нас в русло ценовой стабильности», — отметила она.

В 2022 году уровень глобальной инфляции составлял порядка 14%. В 2024-м показатель опустился до менее 4%, следует из подготовленного МВФ графика.

При этом Георгиева указала на проблему растущего госдолга. Размер задолженности уже значительно превысил допандемийный уровень, подчеркнула она. Согласно прогнозам, соотношение мирового госдолга к ВВП превысит 100% в ближайшие годы. При негативном сценарии, показатель может в те же сроки достичь 120%.

Суммарный госдолг всех стран может превысить $100 трлн уже в 2024 году. Это составит 93% мирового ВВП.

Ранее эксперты оценили влияние постоянно растущего госдолга на глобальную экономику.

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