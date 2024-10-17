Сбер, «Газпромбанк» и «Совкомбанк» протестируют технологию открытых API (application programming interface) на ограниченной группе клиентов из числа сотрудников банка. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Тестирование может начаться в начале следующего года.

Открытые API — это инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями. Технология предполагает управление личными финансами и продуктами клиента в разных финансовых организациях в приложении банка-партнера.

Во время пилотного проекта банки протестируют стандарты обмена информацией, скорость и безопасность всех процессов и получат обратную связь от пользователей.

На первом этапе клиентам будет доступен обмен сведениями по счетам, картам и остаткам на счете.

Так, участники тестирования будут видеть карту «Газпромбанка» или «Совкомбанка» в «СберБанк Онлайн», а карту Сбера — в одном из мобильных приложений банков-партнеров.

В дальнейшем функционал расширят, и у клиентов появится возможность совершать переводы самому себе из интерфейса стороннего банка.

Пользователь будет сам выбирать, какие данные будут передаваться между банками. Давая на это согласие, он сможет в любой момент его отозвать.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что людям, у которых есть счета в разных банках, удобнее управлять своими финансами в одном приложении.

«Открытые API позволяют нам это сделать», — констатировал он.

Царев напомнил, что летом Сбер уже запустил аналогичный пилотный проект с Т-Банком.

Заместитель председателя правления «Совкомбанка» Борис Альберт считает, что российским банкам важно сохранять амбицию быть одними из самых технологичных в мире, и развитие openAPI — один из важных шагов в этом направлении.

«Мы верим, что любые инновации, которые упрощают и делают удобнее жизнь наших клиентов, в итоге конвертируются и в прибыль для банков», — заявил он.

Заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс добавил, что компания рассматривает пилот не просто в качестве подготовки к заявленному в 2026 году обязательному внедрению открытых API Банком России, а как возможность предоставить клиентам новый удобный функционал.