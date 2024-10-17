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В ЦБ предсказал снижение дефицита кадров в России

ЦБ: компании ждут падения спроса на свою продукцию

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Жесткая денежно-кредитная политика Банка России может привести к снижению дефицита на рынке труда. Об этом сообщается в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

По данным ЦБ РФ, в третьем квартале рост экономики замедлился, несмотря на сохранение высокого потребительского спроса. Регулятор отмечает снижение «аппетита к найму» у работодателей из-за более умеренных ожиданий по спросу на их продукцию.

«Вместе с сохранением высокой нормы сбережений это приведет к охлаждению потребительского спроса, а с ним и динамики потребительских цен», — говорится в документе Банка России.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал напряженную ситуацию на рынке труда одним из главных внутренних рисков. При этом уровень безработицы в стране продолжает обновлять исторические минимумы, а конкуренция за персонал остается высокой.

Регулятор также зафиксировал изменение в поведении населения — россияне стали больше сберегать и меньше совершать крупных покупок.

До этого стало известно, что российские власти внесли изменения в процедуру внесудебного банкротства, увеличив допустимые лимиты задолженности до 1 млн рублей. Это расширило возможности для граждан, испытывающих финансовые трудности, воспользоваться механизмом упрощенного банкротства.

Ранее россиянам пообещали , что зарплаты продолжат расти.

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