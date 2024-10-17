Госдума одобрила изменения в налоговом законодательстве

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ. Об этом пишет ТАСС.

Документ предусматривает корректировки по уплате ряда налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов на 2025-2027 годы. Одно из ключевых изменений касается налога на прибыль по доходам от ценных бумаг - его ставка повысится с 15% до 20%. Также законопроект вносит поправки в порядок применения инвестиционного налогового вычета и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Значительные изменения ожидают акцизную политику. Планируется скорректировать акцизы на нефтепродукты, алкогольную и табачную продукцию. По оценкам экспертов, эти меры принесут в бюджет дополнительно около 390 млрд рублей за трехлетний период.

«Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию налоговой системы и увеличение доходов бюджета,» — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отдельное внимание уделено государственным пошлинам. Предусматривается двукратное увеличение пошлины за регистрацию договора аренды недвижимости.

Также уточняются правила применения УСН при смене региона и использования пониженных тарифов страховых взносов для МСП.

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