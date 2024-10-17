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Стало известно, где чаще всего отдыхают российские пенсионеры

Турэксперт Ансталь: Алтай является любимым направлением для отдыха у пенсионеров

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Grand Chalet Altay

Россияне на пенсии чаще всего выбирают для путешествий Алтай, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. Ее слова приводит News.ru.

Особенной популярностью пользуется город Белокуриха, уточнила турэксперт. Там расположено большое число санаториев.

«Пенсионеры у нас сейчас любят совмещать приятное с полезным, поэтому во время отдыха выбирают и какие-то оздоровительные, лечебные процедуры. А на Алтае один горный воздух чего только стоит», — отметила Ансталь.

В последнее время все больше россиян стали интересоваться оздоровительным отдыхом. Так, расходы на туры в санатории в этом году подскочили на 21%. Средний чек вырос на 7% и достиг 12 тыс. рублей за человека.

Между тем в РФ также заметно выросло число организованных туристов на внутрироссийских авиарейсах. Ожидается, что к концу года их количество достигнет 10 млн человек.

Ранее россиянам рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий.

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