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В РФ национализировали принадлежавший украинским олигархам «Севастопольгаз»

Развожаев заявил о передаче ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность

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Евгений Биятов/РИА Новости

ПАО «Севастопольгаз», принадлежавшее украинским олигархам, передали в государственную собственность РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он рассказал, что соответствующее решение было принято утром 17 октября на закрытом заседании правительства населенного пункта.

«Это была большая и очень сложная работа. <...> На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников нашего ГУП «Севастопольгаз», сформированная правительством», — отметил глава города.

По словам Развожаева, возглавившие предприятие специалисты «полностью владеют ситуацией» и знают обо всех нюансах его работы. Благодаря этому властям удалось обеспечить стабильную работу ПАО «Севастопольгаз».

Также губернатор Севастополя обратился к директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову, генеральному прокурору страны Игорю Краснову и сотрудникам силовых ведомств Республики Крым. Он поблагодарил их за работу над передачей ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность и подчеркнул, что без их участия реализовать данную инициативу было бы невозможно.

Ранее в Крыму рассказали о планах «зачистить» республику от собственности украинских олигархов.

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