Россиянам пообещали, что зарплаты продолжат расти

Зарплаты в России продолжат расти, пообещал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его слова приводит ТАСС.

«Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — заявил он.

Орешкин также отметил важность развития культуры бережливого производства. По его словам, в последнее время все больше предприятий начали вовлекаться в эти процессы.

До этого в России заметили один тренд — в условиях дефицита квалифицированных кадров компании стали активнее переманивать друг у друга сотрудников. Согласно результатам исследования Talantix, к прямому хантингу сегодня прибегают 67% работодателей. Чаще всего перевербовать пытаются рабочих (26%), менеджеров по продажам (24%) и специалистов производственной сферы (20%). Далее идут руководители и топ-менеджеры (13%), сотрудники торговли (12%) и IT-специалисты (11%).

Ранее Орешкин назвал способ решить проблему дефицита кадров в России.