Найдена самая дешевая квартира в новостройках Москвы

На первичном рынке «старой» Москвы продается 5636 объектов до 10 млн рублей, из которых 3747 – это квартиры, а 1889 – апартаменты. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум». Копия есть у «Газеты.Ru».

Большая часть этих предложений относится к массовому сегменту – 4583 лота, в то время как 1053 объекта — бизнес-класс. В Новой Москве на продажу выставлено 7410 лотов стоимостью до 10 млн рублей, среди которых 7131 квартира и 279 апартаментов.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что количество доступных предложений на рынке растет благодаря значительным скидкам, которые предоставляют девелоперы. Тем не менее, 7277 лотов, цена которых не превышает 10 млн рублей, имеют небольшую площадь – до 28 кв. м. Это указывает на то, что в ближайшее время данные объекты будут вымыты с рынка из-за повышенного спроса, уточнил Сырцов.

На первичном рынке «старой» Москвы самые доступные предложения включают:

— Квартиру за 4,6 млн рублей площадью 20,2 кв. м в Молжаниновском районе (север),

— Апартамент за 4,1 млн рублей площадью 12,8 кв. м в Очаково-Матвеевском районе (запад).

В Новой Москве доступные объекты представлены следующим образом:

— Квартира за 4,8 млн рублей площадью 21,8 кв. м в Щербинке (Новомосковский административный округ)

— Апартамент за 7 млн рублей площадью 23,3 кв. м в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

Сырцов уточнил, что рост числа доступных объектов на фоне предоставляемых скидок свидетельствует о попытке застройщиков подстроиться под условия рынка и покупательские возможности. Однако наиболее бюджетные предложения, особенно те, что имеют малую площадь, быстро находят покупателей и вскоре могут исчезнуть с рынка, заключил эксперт.

Исследование проводилось в октябре.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожала «первичка».