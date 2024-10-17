Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал уход страны с российского рынка

Уход с российского рынка стал для Молдавии стратегической и тактической ошибкой. Об этом заявил бывший премьер-министр республики и кандидат в президенты страны на предстоящих выборах Василий Тарлев, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что рынок в РФ был самым большим для поставок молдавских товаров. Но сейчас на полках российских магазинов практически невозможно найти вино из Молдавии, при этом напитки из других западных стран имеются в изобилии.

В частности, речь идет о немецких и французских винах. Как сказал политик, Париж и Берлин принимают участие в конфликте с Москвой, но разорвать с ней экономические отношения был вынужден именно Кишинев.

«Они обманули нас, чтобы мы ушли с рынка, и они заняли его. Это диверсия. И наши политики пошли на эту диверсию. Конечно, тяжело будет, но мы будем работать над возвращением российского рынка», — добавил Тарлев.

Экс-глава правительства республики подчеркнул, что в Европейском союзе (ЕС) не знают молдавских товаров. Более того, рынок регионального содружества насыщен товарами из других стран.

«Мы не должны отказываться от наших исторических рынков сбыта. Нынешний европейский рынок берет небольшие объемы, несопоставимые с сотнями, тысячами декалитрами вина, миллионами бутылок, которые мы продавали на рынок СНГ», — уточнил кандидат в президенты.

В связи с этим он назвал решение Кишинева разорвать экономические отношения с Москвой ошибкой.

Ранее экс-президент Молдавии предсказал исчезновение страны без диалога с РФ.