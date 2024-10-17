В России предложили ввести соцвзносы для самозанятых

Минтруд предложил провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Министерство подготовило соответствующий законопроект. Документ представили на общественном совете при Минтруде в сентябре.

В правительство проект планирует внести в октябре этого года.

По информации газеты, начать эксперимент намерены с 1 января 2026 года, а его окончание совпадает с завершением режима «налог на профессиональный доход», запланированным на 31 декабря 2028 года.

Тариф страховых взносов предлагается установить на уровне 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 тыс. или 50 тыс. руб. по выбору. Ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 руб. Минтруд также предлагает применять понижающие и повышающие коэффициенты.

Самозанятый сможет подписать договор о добровольном страховании, подав заявление в страховую компанию. Далее он должен начать платить взносы в соответствии с выбранной страховой суммой. Действие договора прекращается, если застрахованное лицо пропускает взнос за один месяц.

До этого сообщалось, что Минтруд хочет ограничить допуск самозанятых к проведению опасных работ.

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