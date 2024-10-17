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Оператор «Северных потоков» не согласился с выводами страховщиков о вмятине

Nord Stream поспорила со страховщиками о причине вмятины на трубопроводе

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РИА Новости

Оператор газопровода «Северный поток» компания Nord Stream AG не согласилась с выводами страховщиков Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance о том, что обнаруженная на одной из ниток вмятина на трубе, вероятно, возникла в результате взрывов в сентябре 2022 года. Об этом сообщает РБК.

Оператор газопровода полагает, что по условиям страхования он имеет право на компенсацию в размере €380 млн за ущерб от взрывов на обеих нитках газопровода. Кроме того, по мнению Nord Stream, еще €190 млн положены компании за возникновение вмятины в результате отдельного страхового события.

В свою очередь, страховые компании уверены, что никаких выплат в адрес Nord Stream AG они делать не должны, так как газопровод пострадал в результате военных действий, связанных с конфликтом между Россией и Украиной, а такие риски не включены в страховые полисы.

По этому поводу идет разбирательство в Высоком суде Лондона. Иск к Lloyd's и Arch был подан в феврале 2024 года, в сентябре были обновлены требования. Размер запрашиваемой оператором компенсации составляет до €574 млн.

О том, что страховщики отвергают требования оператора «Северного потока», стало известно 7 октября.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года.

Ранее в СВР заявили о причастности США к подрыву «Северных потоков».

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