Агентства продолжают ухудшать прогнозы спроса на нефть

Несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, многие трейдеры сохраняют пессимистичный взгляд на перспективы нефтяного рынка в 2025 году. Об этом пишет Bloomberg .

Основанием для этого служит убежденность, что предложение превысит глобальный спрос, причем значительную роль сыграет рост поставок из стран за пределами ОПЕК.

«Все три ведущих отраслевых агентства снизили абсолютные прогнозы спроса на 2025 год. МЭА и EIA ожидают, что рост предложения опередит дополнительный спрос в следующем году», — говорится в материале агентства.

Прогнозы роста спроса на 2024-2025 годы были урезаны агентствами. Ожидаемый прирост в этом году сократился на 300-400 тыс. барр./день с января. Оценки дополнительного спроса в 2025 году с апреля снизились на 60-200 тыс. барр./день.

В абсолютных цифрах прогнозы спроса на 2025 год менее однозначны, но все три агентства уменьшили их в октябре. По сравнению с первыми оценками МЭА и ОПЕК дали более низкие цифры, в то время как EIA повысила свой первоначальный прогноз. Разрыв между оценками МЭА и ОПЕК достигает 2 млн барр./день.

До этого МЭА выпустило ежегодный отчет, в котором предрекло обвал цен на нефть к середине текущего столетия.

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