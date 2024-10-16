Amazon начала инвестировать в ядерную энергетику

Технологический гигант Amazon возглавил раунд финансирования на $500 млн стартапа X-energy, производящего малые модульные ядерные реакторы. Об этом пишет Financial Times.

«Эта технология позволит нам достичь нашей цели по нулевым выбросам к 2040 году», — заявил вице-президент Amazon по глобальным дата-центрам Кевин Миллер.

Наряду с Amazon, в раунде поучаствовали финансист Кен Гриффин, инвестфонды Ares и NGP, а также Мичиганский университет. Сумма приобретенной доли не разглашается, но Amazon получит два места в совете директоров X-energy.

Партнерство предполагает установку более 5 ГВт мощностей СМР X-energy к 2039 году — достаточно для обеспечения 4 млн домов. Amazon уже поддерживает проекты СМР в Вашингтоне и Виргинии.

Крупные технологические компании все активнее инвестируют в ядерную энергетику, спрос на которую подстегивается ростом энергоемких центров обработки данных. Недавно Google заказала 6 или 7 реакторов у Kairos Power, а Microsoft рассматривает возможность перезапуска ранее остановленной АЭС Three Mile Island в Пенсильвании.

Ранее в России рассказали о планах ввести налог на энергопотребление для майнеров.