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Сытные и сдобные слойки стали самыми популярными хлебобулочными изделиями «Пятерочки»

Покупатели «Пятерочки» приобрели почти 1 млрд свежей выпечки в этом году

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«Пятерочка»

Популярность хлебобулочных изделий «только из печи» торговой сети «Пятерочка» продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные исследования компании ко Дню хлеба, в ходе которого стало известно, влияет ли подготовка к летнему сезону на продажи хлебобулочных изделий, а также где, как часто и какую именно выпечку из пекарни сети покупают россияне.

Так, за 8 месяцев текущего года покупатели «Пятерочки» приобрели практически 1 млрд хлебобулочных изделий. Это почти на треть больше показателей прошлого года. Чаще всего россияне выбирали сытные и сдобные слойки, а также разные виды этнического хлеба, такие как лаваш, пита или тортилья.

«Самыми большими любителями хлебобулочных изделий оказались жители Северного Кавказа и Москвы — только в этом году они уже приобрели выпечку по 6 млн раз. В тройку лидеров также попали регионы Черноземья», — говорится в сообщении.

Причем если на Кавказе больше всего любят пшеничный хлеб, слойки с сахаром и чиабатту, то в Москве это самса с мясом, пирожки с капустой и улитка с курицей и картофелем. В целом же по стране особой популярностью пользуются язычки с сахаром, улитки с курицей и картофелем, хачапури с ветчиной и сыром, багеты ржаные чесночные и самса с курицей.

Отмечается, что наступление пляжного сезона не сдерживает, а наоборот стимулирует рост продаж хлебобулочных изделий. В этом году самыми пиковыми месяцами оказались июль и август: всего за 2 месяца было реализовано более 270 млн штук выпечки. При этом зимние посленовогодние месяцы, наоборот, отличаются сдержанным спросом — за январь и февраль 2024 года было продано на треть меньше, чем за два летних месяца.

Также исследование показало, что больше всего жители России предпочитают именно сладкую выпечку: за 8 месяцев продажи таких изделий на треть превышают продажи сытной выпечки. Так, на 439 млн штук реализованной сладкой продукции приходится 340,5 млн штук несладких изделий.

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