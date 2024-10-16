Минэнерго введет новый принцип оплаты электричества

Минэнерго России планирует ввести принцип «бери или плати» при оплате электроэнергии для новых промышленных потребителей. Об этом пишет ТАСС.

Согласно предложению, оплата будет производиться не по факту потребления, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Изменения затронут новых потребителей с мощностью свыше 670 кВт и не коснутся населения, уточнили в Минэнерго.

«В перспективе ближайших пяти лет, исходя из ретроспективного анализа, это порядка 50 ГВт новой присоединенной мощности потребителей», — сообщили в ведомстве.

Инициатива обусловлена тем, что за последние 10 лет средний уровень использования крупными потребителями своей максимальной мощности составляет лишь 40-45%, а прирост фактического потребления — менее 10% от заявленной мощности.

«В результате потребители с низким, подчас околонулевым, потреблением не оплачивают услуги по передаче электроэнергии или оплачивают их в несоразмерном фактически понесенным сетевыми организациями затратам», — пояснили в Минэнерго.

До этого стало известно, что Россия стала одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, особенно благодаря избытку энергоресурсов в Сибири.

Ранее Банк России сообщил о планах изучить переводы граждан в криптовалюте.