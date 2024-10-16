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Минэнерго введет новый принцип оплаты электричества

Минэнерго планирует заставить промпотребителей платить за заявленную мощность

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Минэнерго России планирует ввести принцип «бери или плати» при оплате электроэнергии для новых промышленных потребителей. Об этом пишет ТАСС.

Согласно предложению, оплата будет производиться не по факту потребления, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Изменения затронут новых потребителей с мощностью свыше 670 кВт и не коснутся населения, уточнили в Минэнерго.

«В перспективе ближайших пяти лет, исходя из ретроспективного анализа, это порядка 50 ГВт новой присоединенной мощности потребителей», — сообщили в ведомстве.

Инициатива обусловлена тем, что за последние 10 лет средний уровень использования крупными потребителями своей максимальной мощности составляет лишь 40-45%, а прирост фактического потребления — менее 10% от заявленной мощности.

«В результате потребители с низким, подчас околонулевым, потреблением не оплачивают услуги по передаче электроэнергии или оплачивают их в несоразмерном фактически понесенным сетевыми организациями затратам», — пояснили в Минэнерго.

До этого стало известно, что Россия стала одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, особенно благодаря избытку энергоресурсов в Сибири.

Ранее Банк России сообщил о планах изучить переводы граждан в криптовалюте.

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