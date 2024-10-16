Стало известно, когда Совфед рассмотрит проект бюджета

Совет Федерации планирует рассмотреть закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 27 ноября. Об этом РИА Новости сообщил источник в верхней палате парламента.

Проект бюджета на 2025 год предусматривает доходы в размере 40,296 трлн руб. (18,8% ВВП) и расходы 41,469 трлн руб. (19,3% ВВП). По сравнению с 2024 годом доходы вырастут на 11,6%, расходы — на 5,3%.

На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 трлн руб., на 2027 год — 43,154 трлн руб. Расходы составят 44,022 трлн и 45,915 трлн руб. соответственно.

Бюджет сформирован с дефицитом, который увеличится с 0,5% ВВП в 2025 году до 1,1% ВВП в 2027 году. Основным источником финансирования дефицита станут госзаимствования.

Параметры бюджета рассчитаны исходя из прогнозируемого ВВП в 214,575 трлн руб. в 2025 году при инфляции не выше 4,5%. В 2026-2027 годах ожидается рост ВВП до 230,568 трлн и 248,313 трлн руб. соответственно, при инфляции не выше 4%.

До этого стало известно, что внешний долг России по итогам второго квартала 2024 года снизился до 14,9% от ВВП, что стало рекордным минимумом. Эта тенденция к сокращению долговой нагрузки продолжается на фоне стабильного экономического роста и снижения зависимости от внешних заимствований.

Ранее в России перестали обращать внимание на слабый рубль.