Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе усомнились в перспективах «Силы Сибири — 2»

В МЭА предсказали сложности для России на газовом рынке

close
Павел Львов/РИА «Новости»

На Западе российско-китайский газопровод «Сила Сибири — 2» назвали «темной лошадкой» для мирового рынка газа. Об этом пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2024.

Эксперты считают, что реализация проекта может усилить глобальный избыток газа к 2030 году.

По прогнозам МЭА, мировые производственные мощности СПГ увеличатся к концу десятилетия почти на 50% — с 580 млрд до 850 млрд куб. м. Основными драйверами роста станут США и Катар. Однако прирост спроса на СПГ ожидается меньше во всех сценариях, что приведет к снижению цен и усилению конкуренции между поставщиками.

В агентстве сомневаются в реализации «Силы Сибири — 2», учитывая достаточное предложение для удовлетворения спроса в Китае. МЭА также скептически оценивает перспективы роста экспорта газа из России, полагая, что страна не сможет заменить объемы, потерянные в Европе.

Согласно базовому сценарию МЭА, максимальный объем поставок российского газа в Китай до 2050 года может достичь лишь 60 млрд куб. м в год. Производство СПГ в России, по мнению экспертов, достигнет пика на уровне чуть менее 50 млрд куб. м к 2030 году, что значительно ниже целевого уровня правительства в 150 млрд куб. м.

До этого, исполнительный директор МЭА Фатих Бироль назвал энергетику Украины самой актуальной проблемой мировой энергетической безопасности. Он призвал Брюссель сократить бюрократию и обеспечить страну генераторами и оборудованием перед сложной зимой.

Ранее миру предрекли начало «эры электричества».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами