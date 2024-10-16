Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк и ДОМ.РФ разместят ценные бумаги на сумму до 600 млрд рублей

Альфа-Банк и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации

close
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и ДОМ.РФ подписали соглашение, в рамках которого стороны намерены до 2029 года выпустить ипотечные облигации общим объемом до 600 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Также стороны планируют предпринимать меры по развитию рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышению инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций.

Как отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, банк выступает за эффективное партнерство, которое помогает создавать новые финансовые технологии.

«Сотрудничество с ДОМ.РФ позволит банку увеличить темп наращивания портфеля ипотеки, дополнительно развивать программы кредитования, еще более эффективно управлять ипотечным бизнесом, а также ликвидностью и капиталом банка в целом», — сказал он.

По словам председателя правления банка ДОМ.РФ, заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко, банк предоставляет участникам рынка эффективно работающий механизм для привлечения внебюджетных ресурсов в сферу ипотечного кредитования.

«Наша дальнейшая цель — вместе с партнерами, новыми и уже участвующими в выпуске ипотечных ценных бумаг на нашей платформе, развивать секьюритизацию как рыночный инструмент финансирования ипотеки», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами