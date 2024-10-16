Альфа-Банк и ДОМ.РФ разместят ценные бумаги на сумму до 600 млрд рублей

Альфа-Банк и ДОМ.РФ подписали соглашение, в рамках которого стороны намерены до 2029 года выпустить ипотечные облигации общим объемом до 600 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Также стороны планируют предпринимать меры по развитию рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышению инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций.

Как отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, банк выступает за эффективное партнерство, которое помогает создавать новые финансовые технологии.

«Сотрудничество с ДОМ.РФ позволит банку увеличить темп наращивания портфеля ипотеки, дополнительно развивать программы кредитования, еще более эффективно управлять ипотечным бизнесом, а также ликвидностью и капиталом банка в целом», — сказал он.

По словам председателя правления банка ДОМ.РФ, заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко, банк предоставляет участникам рынка эффективно работающий механизм для привлечения внебюджетных ресурсов в сферу ипотечного кредитования.

«Наша дальнейшая цель — вместе с партнерами, новыми и уже участвующими в выпуске ипотечных ценных бумаг на нашей платформе, развивать секьюритизацию как рыночный инструмент финансирования ипотеки», — сказал он.