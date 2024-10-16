Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владелец Т-Банка объявил о ребрендинге

«ТКС Холдинг» сменит название на «Т-Технологии»

close
Т-Банк

«ТКС Холдинг», владеющий Т-Банком, планирует сменить название на «Т-Технологии» после перевода в российскую юрисдикцию. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Вопрос о переименовании рассмотрят акционеры 14 ноября. Смена названия связана с фокусом на технологичность бизнеса. Кипрская группа Т-Банка TCS стала в России ТКС из-за требований закона о сохранении прежнего имени при редомициляции.

«Технологичность — исторический фокус и ДНК нашего бизнеса, эту философию мы официально отражаем в названии Группы», — заявил председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.

По словам Малиновского, компания входит в тройку крупнейших IT-работодателей России, а ее решениями пользуются более 45 млн россиян. Буква «Т» останется универсальным атрибутом продуктов группы.

До этого стало известно, что онлайн-сервис доставки СберМаркет провел ребрендинг, сменив название на «Купер» и обновив фирменный стиль. Новое позиционирование подчеркивает универсальность и гиперлокальность сервиса, предлагающего доставку товаров из более 130 магазинов и 30 ресторанов.

Ранее оператор Tele2 сменил название.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами