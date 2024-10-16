Владелец Т-Банка объявил о ребрендинге

«ТКС Холдинг», владеющий Т-Банком, планирует сменить название на «Т-Технологии» после перевода в российскую юрисдикцию. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Вопрос о переименовании рассмотрят акционеры 14 ноября. Смена названия связана с фокусом на технологичность бизнеса. Кипрская группа Т-Банка TCS стала в России ТКС из-за требований закона о сохранении прежнего имени при редомициляции.

«Технологичность — исторический фокус и ДНК нашего бизнеса, эту философию мы официально отражаем в названии Группы», — заявил председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.

По словам Малиновского, компания входит в тройку крупнейших IT-работодателей России, а ее решениями пользуются более 45 млн россиян. Буква «Т» останется универсальным атрибутом продуктов группы.

До этого стало известно, что онлайн-сервис доставки СберМаркет провел ребрендинг, сменив название на «Купер» и обновив фирменный стиль. Новое позиционирование подчеркивает универсальность и гиперлокальность сервиса, предлагающего доставку товаров из более 130 магазинов и 30 ресторанов.

Ранее оператор Tele2 сменил название.