Акционеры «ТКС Холдинга» рассмотрят вопрос о смене названия компании на «Т-Технологии»

Совет директоров «ТКС Холдинга» инициировал смену имени группы на «Т-Технологии». Вопрос будет обсуждаться акционерами 14 ноября на внеочередном общем собрании, говорится о официальном Тelegram-канале группы.

Председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский отметил, что технологичность — исторический фокус и ДНК холдинга.

«Эту философию мы официально отражаем в названии группы. Мы входим в тройку крупнейших работодателей России в сфере IT, наши лучшие IT-таланты по всей стране разрабатывают самые передовые для мирового рынка IT-решения, которыми пользуются более 45 млн россиян», — заявил он.

Малиновский подчеркнул, что буква «Т» лежит в основе всех потребительских брендов группы (Т-Банк, Т-Бизнес, Т-Инвестиции, Т-Страхование, Т-Мобайл и другие).

Эскперты отмечают, что в группу «Т-Технологии» входят сразу несколько аналогов мировых технологических гигантов с миллиардной капитализацией, торгующихся на мировых биржах — брокерский бизнес (по типу Interactive Brockers), финансовые онлайн сервисы (близкий аналог — бразильский NuBank), сервисы путешествий (аналог китайского Сtrip, владеющего Skyskanner) и ряд других популярных у россиян сервисов.

По словам Малиновского, обновление имени группы отражает философию развития экосистемы Т-Банка, в основе бизнеса которого лежат технологии и инновации, позволяющие создавать самые передовые в мире IT-решения, в том числе с использованием AI.

У группы есть собственная научная AI-лаборатория, суперкомпьютер для решения AI-задач и дата-центры с мощностями в десятки МВт. Компания входит в топ-3 в России среди работодателей в сфере IТ. Холдинг также регулярно инвестирует в обучение и развитие IT-талантов: с 2018 года более 50 тыс. школьников и студентов прошли обучающие программы Т-Банка, а в 2023 году при поддержке Т-Банка и более 40 национальных компаний-партнеров основан Центральный университет.