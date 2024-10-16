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В России определили ответственность маркетплейсов за нарушение интеллектуальных прав

Минэк захотел не наказывать маркетплейсы за нарушение интеллектуальных прав

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kelvn/Shutterstock/FOTODOM

Минэкономразвития призвало освободить маркетплейсы от ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность и товарные знаки. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Уточняется, что такой пункт включили в одну из последних версий законопроекта «О платформенной экономике», который разрабатывается Минэкономразвития.

По данным издания, оператор не будет нести ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности в том случае, если будет выполнено хотя бы одно из условий ч. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса (ГК) об особенностях ответственности информационного посредника, в данном случае маркетплейса.

Первое – оператор был не в курсе неправомерного использования интеллектуальной собственности. Второе – он все же узнал об этом, однако принял «необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав». Перечень таких мер и порядок их осуществления могут быть установлены отдельным законом.

В октябре мошенники активизировали схему с обещаниями легкого заработка на маркетплейсах.

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