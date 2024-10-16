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Зарплаты менеджеров выросли почти вдвое

Зарплаты менеджеров среднего и высшего звена в России выросли в 1,6 раза

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Depositphotos

Спрос на руководителей среднего и высшего звена в России вырос в этом году на 14%, а зарплаты — в 1,6 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru.

Больше всего спрос на менеджеров вырос в гостинично-ресторанном бизнесе (+38%), финансовом секторе (+29%), ЖКХ (+24%) и нефтегазовой отрасли (+23%). Кроме того, заметный рост отмечен в предприятиях, оказывающих услуги населению, а также в сельскохозяйственном и энергетическом секторах (+21%).

Руководителей чаще ищут предприятия розничной торговли — 11,1 тыс. вакансий (соответствует уровню прошлого года), IT компании — 9,1 тыс. вакансий (+17%) и оказывающие услуги бизнесу организации — 8 тыс. вакансий (+4%).

Наибольший рост показали зарплаты управленцев в учреждениях культуры и искусства — до 100 тыс. руб. (+40%), металлургической отрасли — до 139 тыс. руб. (+38%), финансовом секторе — до 150 тыс. руб. (+33%), автомобильных компаниях — до 149 тыс. руб. (+33%) и учреждениях, производящих промышленное оборудование — до 140 тыс. руб. (+32%).

11 октября сообщалось, что 67% опрошенных российских работодателей прибегают к прямому переманиванию кандидатов из других компаний из-за дефицита кадров.

Ранее в России составили портрет успешного продавца на маркетплейсах.

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