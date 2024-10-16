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Стало известно, куда россияне полетят в ноябре

Более половины российских туристов забронировали авиабилеты по стране на ноябрь

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Более половины российских пассажиров (52%) забронировали авиабилеты на внутренние направления на ноябрь. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Наиболее востребованными направлениями стали Москва, на которую приходится 18% всех бронирований, и Санкт-Петербург с долей в 16%. Сочи, традиционно популярный курорт, занял третье место с 14%. Также в число популярных городов для путешествий в ноябре вошли Калининград (7% бронирований), Минеральные Воды (6%), Казань (4%), Екатеринбург (4%), Махачкала (3%), Мурманск (2%) и Уфа (2%).

Средняя продолжительность поездок увеличилась до пяти дней (+25% к аналогичному периоду прошлого года). Наиболее продолжительный отдых планируется в Минеральных Водах — туристы остановятся там на девять дней. Самые короткие поездки ожидаются в Мурманске, где отдыхающие проведут в среднем лишь три дня.

Из Москвы в Санкт-Петербург в ноябре можно улететь по цене от 5,6 тыс. рублей (на одного пассажира туда-обратно), в Сочи — от 10,95 тыс. рублей, а в Калининград — от 9,85 тыс. рублей. В Минеральные Воды билеты стоят от 12 тыс. рублей, в Казань — от 5,55 тыс. рублей, в Екатеринбург — от 7,75 тыс. рублей, в Махачкалу — от 7,97 тыс. рублей, в Мурманск — от 6,63 тыс. рублей, в Уфу — от 7,8 тыс. рублей.

Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Москву стоят от 4,9 тыс. рублей, в Сочи — от 17,9 тыс. рублей, а в Калининград — от 8,75 тыс. рублей. Цены на билеты в Минеральные Воды начинаются от 18,4 тыс. рублей, в Казань — от 6 тыс. рублей, в Екатеринбург — от 9,65 тыс. рублей, в Махачкалу — от 13,4 тыс. рублей, в Мурманск — от 7,3 тыс. рублей, в Уфу — от 11,4 тыс. рублей.

Из Екатеринбурга в Москву можно улететь от 7,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербург — от 9,7 тыс. рублей, в Сочи — от 12,85 тыс. рублей, в Калининград — от 15,1 тыс. рублей, в Минеральные Воды — от 15,1 тыс. рублей, в Казань — от 7,5 тыс. рублей, в Махачкалу — от 11,85 тыс. рублей, в Мурманск — от 13,2 тыс. рублей с пересадкой, в Уфу — от 6,2 тыс. рублей (на одного пассажира туда-обратно).

Исследование было проведено в октябре.

Ранее были названы наиболее популярные города для посуточной аренды.

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