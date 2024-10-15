Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции сократят число отелей по системе «все включено»

В Турции сократят число отелей по системе «все включено» из-за несъеденной еды

close
Murad Sezer/Reuters

В Турции планируют сократить число отелей, работающих по системе all inclusive (все включено) из-за неразумного расхода продуктов. Об этом пишет Turkiye.

«Каждый день выбрасывается 220-400 грамм еды после каждого туриста. То есть пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в $1,5 млрд», — заявил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.

По его словам, число отелей, где применяется all inclusive, будет сокращено.

Отмечается, что его коллеги называют отдых по системе «все включено» «потребительским терроризмом».

В конце сентября также сообщалось, что власти Турции намерены разработать «дорожную карту» для предотвращения расточительства на «шведских столах» в отелях с системой «все включено». Министерство сельского и лесного хозяйства Турции начало новое исследование по предотвращению пищевого расточительства в отелях. По данным Milliyet, ежегодно в Турции выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания.

Ранее в Турции рассказали, что будет с системой «все включено» для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами