В Турции сократят число отелей по системе «все включено»

В Турции планируют сократить число отелей, работающих по системе all inclusive (все включено) из-за неразумного расхода продуктов. Об этом пишет Turkiye.

«Каждый день выбрасывается 220-400 грамм еды после каждого туриста. То есть пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в $1,5 млрд», — заявил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.

По его словам, число отелей, где применяется all inclusive, будет сокращено.

Отмечается, что его коллеги называют отдых по системе «все включено» «потребительским терроризмом».

В конце сентября также сообщалось, что власти Турции намерены разработать «дорожную карту» для предотвращения расточительства на «шведских столах» в отелях с системой «все включено». Министерство сельского и лесного хозяйства Турции начало новое исследование по предотвращению пищевого расточительства в отелях. По данным Milliyet, ежегодно в Турции выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания.

Ранее в Турции рассказали, что будет с системой «все включено» для россиян.