В ЕС заявили, что могут обойтись без российского газа

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам заседания Совета министров энергетики стран Евросоюза заявила, что ЕС может обойтись без российского газа. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы», — сказала она.

При этом она констатировала, что некоторые страны сообщества заключают новые контракты, по ее словам, «это политические решения».

Также она отметила, что страны ЕС готовятся прекратить транзит российского газа через территорию Украины. По словам Симсон, в конце 2024 года заканчивается действие соглашения о транзите российского газа через Украину. Она также уточнила, что Евросоюз на этом фоне не ожидает дефицита газа. По ее словам, запасы газа в Евросоюзе находятся на уровне 95%, что позволит избежать дефицита.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».