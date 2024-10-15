Большинство владельцев кредиток в России — молодые мужчины из мегаполисов

Чаще всего кредитные карты в России оформляют молодые мужчины, проживающие в городах-миллионниках. Портрет заемщика описан в исследовании финансового маркетплейса Банки.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Считается, что жители крупных городов чаще используют кредитные карты. Это может быть связано с более высокой финансовой грамотностью. Еще один фактор — потребительская модель, характерная для населения мегаполисов, где кредитка рассматривается как инструмент не только для крупных покупок, но и для повседневных трат», — комментирует директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

Средний возраст жителя, интересовавшегося кредитными картами, составил 35 лет. Доля мужчин в общем числе заявок на открытие кредитной карты составила 54%, женщин — 46%.

Самый приоритетный параметр при открытии кредитки — процентная ставка. На втором месте стоимость обслуживания карты. Желаемый кредитный лимит в рассматриваемых городах в среднем равен 138 тыс. рублей.

Российские банки начали ограничивать граждан в кредитовании из-за инфляции. Клиентам в том числе перестали выдавать по несколько кредиток в одни руки.

Ранее эксперт объяснил, как избежать долгов при использовании кредитной карты.