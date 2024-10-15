Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе заявили, что сертификаты «Витязь-Аэро» не подлежат восстановлению

Минтранс: аннулированные сертификаты «Витязь-Аэро» не подлежат восстановлению

close
«Газета.Ru»

Аннулированные сертификаты «Витязь-Аэро» для полетов не подлежат восстановлению. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

«Камчатская вертолетная авиакомпания больше не сможет выполнять коммерческие воздушные перевозки. Также будут аннулированы сертификаты для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН). Все три документа восстановлению не подлежат», — поделились в министерстве.

Отмечается, что в сентябре в ходе внеплановой выездной проверки компании специалисты выявили в «Витязь-Аэро» грубые нарушения воздушного законодательства.

До этого «Известия» писали, что Федеральное агентство воздушного транспорта лишило камчатскую частную вертолетную авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта — она больше не сможет заниматься воздушными перевозками. Такое решение было принято по итогам проверки «Витязь Аэро» после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке в конце августа.

Ранее в Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами