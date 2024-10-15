В Минтрансе заявили, что сертификаты «Витязь-Аэро» не подлежат восстановлению

Аннулированные сертификаты «Витязь-Аэро» для полетов не подлежат восстановлению. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

«Камчатская вертолетная авиакомпания больше не сможет выполнять коммерческие воздушные перевозки. Также будут аннулированы сертификаты для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН). Все три документа восстановлению не подлежат», — поделились в министерстве.

Отмечается, что в сентябре в ходе внеплановой выездной проверки компании специалисты выявили в «Витязь-Аэро» грубые нарушения воздушного законодательства.

До этого «Известия» писали, что Федеральное агентство воздушного транспорта лишило камчатскую частную вертолетную авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта — она больше не сможет заниматься воздушными перевозками. Такое решение было принято по итогам проверки «Витязь Аэро» после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке в конце августа.

Ранее в Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту.