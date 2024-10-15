В России введут обязательные объемы биржевых продаж газа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России активно работает над установлением нормативов продаж газа на бирже. Об этом пишет ТАСС.

«Мы работаем над этим документом. Цена, формируемая на биржевых торгах, не может быть монопольно высокой. Необходимо нормативку и работу организовать таким образом, чтобы было удобно всем участникам рынка», — заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

По проекту приказа, для «Газпрома» как собственника единой системы газоснабжения планируется установить минимальную величину реализации 10% от добытого и проданного на внутреннем рынке газа. Для других доминирующих компаний — 2%.

Сейчас нормативов нет, «Газпрому» разрешено продавать до 25 млрд куб. м в год на Санкт-Петербургской бирже. Ранее ФАС предлагала обязать холдинг продавать минимум 10% от внутренних поставок, независимых производителей — от 3%.

Шаскольский также сообщил, что ФАС пока не получила от «Газпрома» тарифную заявку с обоснованием затрат на транспортировку газа для независимых компаний.

До этого стало известно, что жители ряда российских регионов столкнулись с ростом тарифов на ЖКХ после плановой индексации. В некоторых случаях платежи выросли на 15-20%, что местные власти объяснили климатом, состоянием инфраструктуры и типом топлива, используемого для отопления.

Ранее в России назвали стоимость подключения дома к газу.