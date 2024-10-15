Стало известно, где сильнее всего подешевела аренда жилья в октябре

По итогам первой недели октября стоимость аренды в России сократилась в среднем на 2,1%, до порядка 40 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

Сильнее всего цены на съемное жилье упали в Самаре — на 8,8%, до 35 тыс. рублей. Также аналитики зафиксировали значительное снижение стоимости аренды в Санкт-Петербурге (-6,6%, до 50 тыс. рублей), Казани (-6,6%, до 46 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (-6,2%, до 35 тыс. рублей).

Рост цен в начале месяца фиксировался лишь в двух городах миллионниках. В Екатеринбурге аренда подорожала на 7,3% и достигла 44 тыс. рублей, в Краснодаре — на 6,9%, до 32 тыс. рублей.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя ставка аренды в России взлетела на 31,5%.

Между тем на рынке отечественной недвижимости наметился новый тренд покупки квартир: из-за роста стоимости жилья россияне начали покупать его вскладчину.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на новостройки.