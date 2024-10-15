Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где сильнее всего подешевела аренда жилья в октябре

«Яндекс Аренда»: Самара в начале октября стала лидером по снижению цен на аренду

close
Shutterstock

По итогам первой недели октября стоимость аренды в России сократилась в среднем на 2,1%, до порядка 40 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

Сильнее всего цены на съемное жилье упали в Самаре — на 8,8%, до 35 тыс. рублей. Также аналитики зафиксировали значительное снижение стоимости аренды в Санкт-Петербурге (-6,6%, до 50 тыс. рублей), Казани (-6,6%, до 46 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (-6,2%, до 35 тыс. рублей).

Рост цен в начале месяца фиксировался лишь в двух городах миллионниках. В Екатеринбурге аренда подорожала на 7,3% и достигла 44 тыс. рублей, в Краснодаре — на 6,9%, до 32 тыс. рублей.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя ставка аренды в России взлетела на 31,5%.

Между тем на рынке отечественной недвижимости наметился новый тренд покупки квартир: из-за роста стоимости жилья россияне начали покупать его вскладчину.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на новостройки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами