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Глобальный долг приблизился к 100% мирового ВВП

МВФ: мировой госдолг может превысить $100 трлн в 2024 году

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Yuri Gripas/Reuters

Суммарный государственный долг всех стран превысит $100 трлн уже в 2024 году. Это составит 93% мирового ВВП, а к 2030 году показатель достигнет 100% ВВП. Об этом свидетельствует прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

«Показатель глобального государственного долга очень высок. Как ожидается, в 2024 году он превысит $100 трлн (это 93% мирового ВВП) и будет расти до конца десятилетия (к 2030 году он достигнет 100% ВВП)», — говорится в докладе МВФ.

Лидерами по росту задолженности стали США и Китай. В этих странах долг вырос более чем на два и шесть процентных пунктов от ВВП соответственно. Эксперты МВФ отмечают, что правительства не стремятся сокращать расходы, продолжая финансировать чистую энергетику, поддержку стареющего населения и укрепление безопасности.

На фоне общемировой тенденции внешний долг России снизился на 7,7% с начала года и составил $293,4 млрд. Это минимальный показатель с 2006 года, когда он равнялся $269,5 млрд. Основное сокращение произошло за счет уменьшения обязательств реального сектора экономики в третьем квартале на $11,1 млрд.

Накануне стало известно, из-за чего в мире начали массово отказываться от доллара.

Ранее в МВФ оценили сроки снятия санкций с России.

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