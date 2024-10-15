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Южная Корея резко нарастила закупки СПГ

Южная Корея в сентябре нарастила импорт СПГ на 12%

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Южная Корея по итогам сентября увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 12% в годовом выражении. Объем закупок достиг 3,340 млн тонн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные южнокорейской таможни.

Крупнейшим поставщиком СПГ в страну по итогам прошлого месяца была Австралия с объемом 890 тыс. тонн. Показатель вдвое превысил прошлогодний. Второе место заняли США с 610 тыс. тонн (+13%). Тройку замыкает Катар с объемом поставок на уровне 533 тыс. тонн (-46%).

Россия в сентябре направила в Южную Корею три партии СПГ против двух партий годом ранее.

Активность южнокорейских покупателей поддерживает цены на газ в регионе. В сентябре топливо стоило в среднем $480 за тысячу кубометров после $490 в августе.

Между тем Россия заметно увеличила экспорт газа в Китай. На прошлой неделе председатель правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что поставки по трубопроводу «Сила Сибири» в КНР превысят первоначальный план на 2024 год более чем на 1 млрд.

Ранее аналитики подсчитали объем торговли США за президентство Джо Байдена.

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