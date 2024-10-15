Авиакомпания Emirates подвергла критике Boeing за задержку поставок самолетов 777Х

Глава флагманской авиакомпании ОАЭ Emirates Тим Кларк подверг резкой критике американскую корпорацию Boeing за задержку с поставками широкофюзеляжных самолетов 777Х нового поколения. Об этом сообщает издание National.

Президент Emirates подчеркнул, что сертификация 777X приостановлена без четких сроков перезапуска. Кроме того, работники Boeing уже четвертую неделю проводят забастовку. В связи с этим Кларк выразил недоумение, как американская сторона может делать какие-либо осмысленные прогнозы сроков поставки самолетов.

Глава авиакомпании отметил, что из-за многочисленных контрактных нарушений со стороны Boeing им пришлось внести значительные и крайне дорогостоящие поправки в свои планы.

Кларк заявил, что в течение следующих нескольких месяцев Emirates проведет «серьезный разговор» с Boeing.

Emirates заключила с Boeing контракт на поставку 205 самолетов 777X. Его реализация должна начаться в следующем году.

12 октября сообщалось о сокращении корпорацией Boeing из-за сложностей в бизнесе почти 10% персонала.

Ранее Boeing решила отправить в принудительный неоплачиваемый отпуск десятки тысяч своих сотрудников.