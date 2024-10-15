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В Подмосковье возник дефицит четырехкомнатных квартир

Девелопер Ваулин заявил о дефиците квартир с четырьмя комнатами в Подмосковье

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В новостройках Московской области по итогам июля-сентября 2024 года продавалось 42 930 квартир и апартаментов в 217 проектах (-0,1% за квартал и +2,9% с начала года). Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

В подмосковных новостройках в продаже представлено 8777 студий (+12% с начала года), 19 220 однокомнатных лотов (+3,4%), 11 510 двухкомнатных (-1,2%), 3216 трехкомнатных (-4,1%), 201 четырехкомнатных (-30%). Таким образом, на первичном рынке Подмосковья сегодня наблюдается дефицит многокомнатных вариантов (квартир и апартаментов с тремя и более комнатами).

«Предложение многокомнатных квартир в новостройках Московской области за первые девять месяцев 2024 года сократилось на 6%, несмотря на рост суммарной экспозиции. В совокупности на долю подобных квартир и апартаментов сегодня приходится менее 8% предложения. При этом доля сделок по договорам долевого участия с такой недвижимостью превышает 10%», — отметил эксперт.

По его словам, сокращение предложения просторного жилья на первичном рынке связано с повышенным спросом в рамках семейной ипотеки. При этом большинство девелоперов, проектируя новые комплексы, ориентировались на кредиты с господдержкой, поэтому предусмотрели мало больших лотов, заключил Ваулин.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее сообщалось, что в Москве стали продавать больше элитных квартир.

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