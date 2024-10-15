Стало известно, в каких городах подорожали квартиры

Уфа стала лидером по росту цен на студии по итогам сентября. Средняя стоимость квадратного метра студий в городе за месяц выросла на 5%, до 150 тыс. рублей. Такая динамика связана с резким увеличением предложения (+20,2% за месяц), в том числе за счет более дорогих лотов. Эту статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании Яндекс Недвижимость.

Также студии подорожали в Перми (+1,4% за месяц, до 149 тыс. рублей за «квадрат»), Казани (+1%, до 267 тыс. рублей) и Новосибирске (+0,9% за месяц, до 164 тыс. рублей). В остальных городах-миллионниках рост медианной цены квадратных метров в студиях был минимален и находился в диапазоне от 0,1 до 0,4%.

Однокомнатные квартиры больше всего подорожали в Волгограде (+2,1% за месяц, до 139 тыс. рублей за кв. м), Омске (+1,4%, до 142 тыс. рублей) и Перми (+0,6%, до 135 тыс. рублей).

«Двушки» сильнее всего подорожали в Уфе (+17,6% за месяц — до 152 тыс. рублей за кв. м) из-за снижения предложения (-11,4% за месяц). Кроме того, двухкомнатные квартиры подорожали в Санкт-Петербурге (+5,9% за месяц — до 296 тыс. рублей), Перми (+2,5% — до 136 тыс. рублей) и Краснодаре (+1,6% за месяц — до 129 тыс. рублей).

Трехкомнатные квартиры больше всего прибавили в цене в Уфе и Перми. Там стоимость «квадрата» увеличилась на 3,5% (до 137 тыс. рублей) и на 3,2% (до 133 тыс. рублей) соответственно. Цена квадратного метра «трешек» также выросла в Санкт-Петербурге (+1,1% за месяц — до 279 тыс. рублей) и Воронеже (+1,1% за месяц — до 111 тыс. рублей).

Исследование было проведено в октябре.

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.