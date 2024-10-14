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Яндекс Маркет расширил ассортимент товаров с доставкой из Китая

На Яндекс Маркете появились товары с доставкой из Китая от 14 дней

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Depositphotos

Яндекс Маркет запустил новую витрину «Находки из Китая», на которой можно найти более 1 млн товаров с доставкой из КНР в разных категориях, сообщили в пресс-службе сервиса.

На маркетплейсе представлены товары для дома, электроника, бытовая техника, товары для спорта и отдыха, аксессуары и другие товары, многих из которых нет на российском рынке, уточнили в компании.

В будущем Маркет планирует расширить ассортимент витрины в несколько раз.

Перейти в новый раздел можно через главную страницу Маркета. Товары, представленные на витрине, будут доставляться напрямую из-за рубежа в срок от 14 дней. В зависимости от товара, покупателям доступны различные способы получения заказа: в пункты выдачи партнеров, курьером или через доставку по клику.

В компании рассказали, что площадка продолжает расширять ассортимент в том числе за счет доставки из-за рубежа, чтобы привлечь новую аудиторию и удовлетворить растущий покупательский спрос.

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