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Крупнейшая пивоваренная компания РФ хочет перейти на отечественный хмель

«Балтика» планирует перейти с импортного на отечественный хмель через пять лет

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Shutterstock/FOTODOM

Пивоваренная компания «Балтика» планирует через 5 лет полностью отказаться от импортного хмеля из-за риска прекращения поставок из США, Германии и Чехии на фоне санкций. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказал куратор агропрограммы «Балтики» Игорь Матвеев, предприятие приступило к возрождению российского хмелеводства.

«В 2023 году мы приобрели 22 га хмельников в Чувашии у «Агрохмеля», а в этом году начнем закладку еще 38 га. Перспективная площадь - 600 га, что обеспечит нас собственным сырьем», — отметил Матвеев.

По его словам, благоприятными для выращивания хмеля регионами являются Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Краснодарский край, Липецкая и Воронежская области. Собственное производство позволит контролировать качество и получить уникальный ароматический профиль. Урожай хмеля из Чувашии уже используется для пивоварения.

«Возрождение хмелеводства - амбициозная задача. В 1990-е в России было 5 тыс. га хмельников, сейчас осталось лишь 200 га. Отечественные предприятия выпускают только 5% этой продукции», — напомнил Матвеев.

Ранее сенатор оценила последствия снятия санкций с России.

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