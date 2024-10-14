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Бывший владелец «Билайна» решил перенести штаб-квартиру в Дубай

Холдинг VEON, владевший компанией «ВымпелКом», перенесет штаб-квартиру в Дубай

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Kirill Neiezhmakov/Shutterstock/FOTODOM

Телекоммуникационный холдинг VEON, владевший в России компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), решил перенести штаб-квартиру из Амстердама в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Решение перенести штаб-квартиру отражает стратегическую переориентацию нашего внимания на более близкие к нашим ключевым рынкам. Этот шаг позволяет нам извлечь выгоду из огромных возможностей, которые предлагает Дубай», — объяснил генеральный директор группы VEON.

С 2022 года в ОАЭ располагается операционный центр холдинга. После переезда VEON станет крупнейшей компанией со штаб-квартирой в Дубае, чьи акции котируются на бирже NASDAQ, отметили в пресс-службе.

В октябре 2023 года холдинг VEON покинул российский рынок, закрыв сделку по продаже принадлежавшего ему ПАО «Вымпелком». Генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу сообщил, что после выхода с российского рынка компания сосредоточится на рынках Пакистана, Украины, Бангладеш, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Ранее стало известно, кто купил российские активы Unilever.

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