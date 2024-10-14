Правительство России призвало бизнес осваивать рынки глобального Юга

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал бизнес страны осваивать рынки глобального юга, поскольку это стратегический приоритет торговли РФ. Его слова приводит РИА Новости.

По словам председателя правительства РФ, стагнация так называемых развитых экономик в конце концов привела бы к переориентации экспортных потоков, санкции лишь подтолкнули к ускорению изменений.

Эксперты посчитали, что в течение шести лет глобальный юг увеличит спрос почти на 400 трлн рублей, рассказал Мишустин.

Обращаясь к российскому бизнесу, премьер сказал, что надо осваивать рынки глобального рыка таким образом, чтобы помимо выгоды контрагенты РФ смогли увериться в том, что российский поставщик олицетворяет из себя надежность, возможность долгосрочного сотрудничества и качество.

В августе Мишустин сообщал, что российские компании демонстрируют рост экспорта, несмотря на санкционное давление. По его словам, этому способствовало увеличение доли дружественных государств во внешнеторговом обороте, которая превысила 80% в стоимостном выражении за первые пять месяцев 2024 года.

Ранее в России запустили первые биржевые торги щебнем.