Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство России призвало бизнес осваивать рынки глобального Юга

Премьер Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки глобального Юга

close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал бизнес страны осваивать рынки глобального юга, поскольку это стратегический приоритет торговли РФ. Его слова приводит РИА Новости.

По словам председателя правительства РФ, стагнация так называемых развитых экономик в конце концов привела бы к переориентации экспортных потоков, санкции лишь подтолкнули к ускорению изменений.

Эксперты посчитали, что в течение шести лет глобальный юг увеличит спрос почти на 400 трлн рублей, рассказал Мишустин.

Обращаясь к российскому бизнесу, премьер сказал, что надо осваивать рынки глобального рыка таким образом, чтобы помимо выгоды контрагенты РФ смогли увериться в том, что российский поставщик олицетворяет из себя надежность, возможность долгосрочного сотрудничества и качество.

В августе Мишустин сообщал, что российские компании демонстрируют рост экспорта, несмотря на санкционное давление. По его словам, этому способствовало увеличение доли дружественных государств во внешнеторговом обороте, которая превысила 80% в стоимостном выражении за первые пять месяцев 2024 года.

Ранее в России запустили первые биржевые торги щебнем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами