Россияне начали экономить на отпуске за рубежом

В РФ фиксируют снижение спроса на зарубежные туры среди россиян в последние недели. Основной причиной этого явления стало ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам. Об этом пишет пресс-служба Российского союза туроператоров (РСТ)

«Некоторое замедление спроса по этой причине в первую очередь отражается на относительно дешевых турах, например, на Шри-Ланку, в Таиланд и Турцию», — заявил генеральный директор компании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт предупредил о возможном дальнейшем росте курса валют и посоветовал туристам уже сейчас вносить предоплату за путевки, особенно за новогодние туры. По его мнению, это поможет путешественникам защитить себя от возможных колебаний курса в будущем.

Туроператоры отмечают, что ситуация с ослаблением рубля в первую очередь сказывается на бюджетных направлениях, в то время как спрос на более дорогие туры пока остается стабильным.

До этого стало известно, что Пакистан обсуждает смягчение визового режима для российских туристов и предпринимателей. Власти страны проявляют интерес к увеличению потока туристов из России, предлагая новые туристические маршруты и инвестиционные возможности.

Ранее Путин расширил безвизовый режим для Грузии.