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В Банке России заявили об отсутствии признаков замедления роста цен в РФ

Замглавы ЦБ Заботкин: значимых признаков замедления роста цен в РФ пока не видно

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что значимых признаков замедления роста цен в РФ пока не видно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно», — сказал зампред Центробанка.

12 октября газета «Ведомости» со ссылкой на Росстат писала, что инфляция в России по итогам сентября замедлилась до 8,63% годовых. При этом в месячном выражении темпы роста потребительских цен в стране, напротив, ускорились. Так, по итогам сентября инфляция ускорилась до 0,48% с августовских 0,2%.

9 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в настоящее время в России весьма высоки цены на рыбную продукцию, что делает такие товары недоступными для большинства граждан страны.

Агентство ТАСС также сообщало, что Федеральная антимонопольная служба обнаружила значительные наценки на хлеб в крупных торговых сетях России.

Ранее в России резко выросли цены на автозапчасти.

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