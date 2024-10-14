Принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания подала к нему многомиллиардный иск

Компания ООО «ВБ Девелопмент» подала в Арбитражный суд Московской области иск к своему владельцу Владиславу Бакальчуку на сумму 37,09 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные картотеки.

Заявление поступило в суд 11 октября. По данным источника «Ведомостей», иск связан с убытками, которые «ВБ Девелопмент» понесла из-за неисполнения Бакальчуком обязательств перед Wildberries.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), «ВБ Девелопмент» принадлежит Бакальчуку на 100%.

В начале сентября Бакальчук заявил о приостановке строительства складов маркетплейса в России и в странах СНГ. После этого объединенная компания Wildberries и Russ «РВБ» сообщило о подготовке иска к компании «ВБ Девелопмент» на сумму примерно 27 млрд рублей. Впоследствии сумма претензий «РВБ» увеличилась на 10 млрд рублей, до 37 млрд. В компании пояснили, что это актуальная сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила «ВБ Девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов.

12 октября основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) обвинила бывшего мужа Владислава и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей. Ким отметила, что ее экс-супруг «потерял адекватность восприятия». Она заявила, что сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.

Ранее Бакальчук подал новый иск против бывшей жены и Wildberries.