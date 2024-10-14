В Москве стали продавать больше элитных квартир

По итогам июля-сентября 2024 года в Москве продавалось 1,7 тыс. элитных квартир (+18,8% за квартал, +40,4% к началу года, +51,5% за год). Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, объем предложения в элитном классе вырос на 30% и составил 1,18 тыс. лотов. Объем предложения делюкс-класса за квартал практически не изменился (0,56 тыс. лотов).

Сырцов уточнил, что за третий квартал этого года россияне заключили 209 сделок по договорам долевого строительства на покупку элитного жилья (+25,9% за квартал) на 24,8 тыс. кв. м. (+26,7% за квартал). Средневзвешенная цена кв. м за квартал выросла на 10,4% и составила 2,07 млн рублей (+10,4% за квартал, +10,3% к началу года, +14% за год).

«За последние годы существенно выросла средняя площадь квартир и апартаментов, которые покупают клиенты элитного сегмента в Москве. Тренд на рост сохранился и в третьем квартале 2024 года. До пандемии покупатели зачастую приобретали относительно небольшие лоты с понятным функционалом. Это связано с тем, что клиенты сегмента – «люди мира», у которых до пандемии и СВО была возможность путешествовать, жить и даже вести бизнес практически во всех странах», — отметила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По ее словам, поэтому тогда не было глобальной необходимости покупать и обслуживать квартиры и апартаменты площадью порядка 500 кв. м — «люди мира» проводили в Москве в среднем два-три месяца в году. Раджабова сказала, что пандемия и СВО резко изменили ситуацию: многие из них стали фактически невыездными, и теперь живут весь год именно в Москве. Следовательно, у них появилась потребность в действительно большом жилье, уточнила Раджабова. По ее словам, вторая причина спроса — массовый переезд региональных клиентов на ПМЖ в Москву. Эти покупатели привыкли в родных регионах к жизни в огромных коттеджах и хотят иметь в столице жилье сопоставимой площади. При этом их уровень доходов позволяет рассчитывать на его приобретение, уточнила эксперт.

По данным «Метриум», по итогам сентября 2024 года в Москве было совершено 6623 сделки по договорам долевого участия (+26,1% за месяц и -48,5% за год).

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