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Стало известно, сколько россиян копит на «черный день»

РИА Новости: 49% россиян сегодня копят на финансовую подушку

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году доля россиян, которые откладывают деньги, чтобы обеспечить себе финансовую подушку безопасности, выросла до 49 с 42% годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по управлению активами Anderida Financial Group.

Формирование подушки безопасности является самой популярной целью накоплений. При этом каждый пятый опрошенный заявил, что главной целью сбережений является обеспечение себя на пенсии. По мнению аналитиков, это происходит из-за того, что россияне не хотят терять прежний уровень жизни, а также не рассчитывают на помощь со стороны детей. При этом в 2023 году на старость копили четверть опрошенных.

18% копят на машину, первоначальный взнос по ипотеке или крупную бытовую покупку. 9% опрошенных откладывают средства на оплату образования детей.

19 марта экономист Светлана Павельчук рассказала о признаках, которые характеризуют то, что вы не умеете бережно относиться к деньгам. По ее словам, недостаточное количество системных знаний и навыков в финансовой области создает массу сложностей как в повседневной жизни, так и в бизнесе.

Ранее ипотечным заемщикам дали лайфхак на случай увольнения.

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