В РФ хотят ужесточить ответственность для получателей бюджетных средств

Министерство финансов России планирует усилить контроль за получателями бюджетных средств, в рамках которого власти ужесточат контроль отчетности и процесс предоставления документов. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, в настоящее время Минфин готовит поправки в КоАП, которые коснутся использования бюджетных средств. Сейчас возможные санкции предусмотрены только за нарушения в использовании государственных денег. Однако ведомство планирует привлекать к ответственности компании и индивидуальных предпринимателей (ИП), допускающих ошибки в отчетности или несвоевременно подающих документы, отметили журналисты.

Авторы материала уточнили, что сейчас документ находится на стадии разработки. Размер штрафов для нарушителей пока не определен.

В мае министерство финансов РФ инициировало проект по повышению эффективности использования бюджетных ассигнований. Согласно проекту поправок, планировалось ввести жесткие ограничения на перенос неиспользованных главными распорядителями остатков средств федерального бюджета на следующий год.

Ранее власти России усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из страны.