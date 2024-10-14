Россияне стали чаще интересоваться ключевой ставкой

В январе-сентябре 2024 года россияне искали в интернете информацию о ключевой ставке ЦБ 11,56 млн раз (+75% за год). Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

В январе-сентябре 2023 года суммарное количество поисковых запросов составило 6,61 млн.

Запросы россиян включали в себя следующие формулировки: «ключевая ставка», «ключевая ставка ЦБ», «ключевая ставка ЦБ РФ», «ключевая ставка сегодня», «ключевая ставка ЦБ на сегодня», «ключевая ставка ЦБ РФ сегодня», «ключевая ставка ЦБ по годам», «ключевая ставка ЦБ РФ по годам», «заседание ЦБ по ключевой ставке», «заседание ЦБ РФ по ключевой ставке».

В месяцы, когда ЦБ проводил совещания по ключевой ставке, интерес граждан достигал пика. Например, в рамках исследуемого периода в 2023 году наиболее активно информацию о ключевой ставке россияне искали в августе, когда состоялось внеочередное заседание ЦБ. Суммарное количество вышеуказанных поисковых запросов только в этом месяце составило 1,6 млн, или почти четверть (24,2%) от всего количества запросов за январь-сентябрь 2023 года. За период январь-сентябрь 2024 года рекордным по количеству поисковых запросов стал июль, когда оно составило 2,15 млн или 18,5% от общего количества запросов за указанный отрезок времени. Тогда ключевая ставка была повышена на 200 базисных пунктов до 18% (сейчас ее уровень — 19%).

«Год к году интерес россиян к ключевой ставке существенно вырос на фоне ее высокой волатильности и связанными с этим существенными колебаниями стоимости кредитов и доходности по вкладам. Кроме того, с учетом влияния ключевой ставки на многие финансовые аспекты, ей все больше интересуются и просто обычные граждане, далекие от финансового сообщества, сферы экономики, предпринимательства», — отметил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Исследование было проведено в октябре на основе анализа статистики Яндекса.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил новое повышение ключевой ставки в октябре.