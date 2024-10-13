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Россиянам рассказали, насколько выросла стоимость запчастей для авто

«Росгосстрах»: запчасти для европейских авто в РФ показали максимальный рост цен

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

особенно на кузовные элементы, фары и стекла для европейских марок. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах».

Согласно исследованию, проведенному на основе расчета ценовой динамики для автомобилей, застрахованных по каско, наибольший рост «аварийной корзины» зафиксирован у BMW — 21%. За ним следуют Skoda и Volkswagen с показателями 12,3% и 10,3% соответственно.

«За первые шесть месяцев года рост «аварийной корзины» у BMW составил 21 процент, у Skoda и Volkswagen — 12,3 и 10,3 процента соответственно», — отмечается в отчете.

Среди китайских брендов наибольшее подорожание запчастей наблюдается у Haval (9,8%) и Exeed (7,8%). Российский автопроизводитель Lada также не отстает: цены на запчасти для его моделей выросли почти на 10%, превысив показатели 2023 года.

Аналитики отмечают, что наиболее равномерное увеличение цен на запчасти наблюдается у японских марок Lexus и Toyota. При этом у некоторых премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz и Audi, рост цен оказался менее значительным — 5,1%

До этого стало известно, что цены на автозапчасти в России с начала года выросли до 78%. Наибольший рост отмечен для деталей немецких марок Volkswagen, Audi и Skoda, где стоимость запчастей почти удвоилась. Рост цен связан с международными санкциями и сложностями с импортом оригинальных деталей.

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